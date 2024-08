Ad Alcamo si ripuliscono i tombini in vista delle piogge abbondanti

E’ iniziata, da qualche giorno, la pulizia delle caditoie, i tombini, a darne notizia l’assessore all’ambiente Caterina Camarda: “Abbiamo programmato in tempo, come ogni anno, la manutenzione ordinaria di tutte le caditoie cittadine, dando priorità a quelle ubicate nei punti stradali più critici e sensibili del territorio, ovvero le più esposte allorquando dovessero verificarsi forti piogge, ad es Piazza Mercato, via Discesa Santuario, via Mazzini, viale Italia etc. Gli operai della Roma Costruzioni – continua l’assessore – stanno ripulendo tutte le caditoie del territorio urbano, con l’auspicio di prevenire, per quanto possibile, le eventuali situazioni di allerta meteo; a questa pulizia di fine stagione in attesa delle piogge autunnali si aggiunge, inoltre, quella che viene fatta durante tutto l’anno su segnalazione da parte dei cittadini che ringraziamo per la collaborazione affinché il servizio sia il più tempestivo possibile”.