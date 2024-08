In Sicilia in arrivo i temporali di calore, ecco di cosa si tratta

In arrivo un tornano caldo e afa con picchi di 37°. È quanto segnala il sito www.iLMeteo.it. La prima città in cui salirà la temperatura sarà Firenze, che già nelle prossime ore raggiungerà i 36°C. Napoli e Genova si fermeranno a 33-34°C. In prevalenza sarà un giovedì a tratti un po’ instabile ma prevalentemente caldo e soleggiato. Il cielo sarà un po’ più nuvoloso al nord con qualche piovasco in spostamento dal Veneto verso Lombardia e infine Piemonte. Sono previsti temporali di calore soprattutto pomeridiani sugli Appennini e in Sicilia e in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Da domani, venerdì 23, torna l’alta pressione africana. Le temperature saliranno ulteriormente e non mancheranno rovesci di calore sugli Appennini centro-meridionali e la Sicilia. Sabato 24 invece al sud soleggiato e caldo, qualche rovescio a ridosso dei rilievi.

Ma cosa sono i temporali di calore? Si tratta di fenomeni meteorologici che si verificano quando l’aria vicino al suolo viene riscaldata dai raggi solari. La temperatura in quota rimane per lo più costante. A una certa temperatura, l’aria riscaldata inizia a salire sotto forma di bolla d’aria calda. Più questa bolla sale, più l’aria si raffredda e inizia a condensar