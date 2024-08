Si ritrovano 40 anni dopo gli ex alunni del Circolo Terrenove-Bambina di Marsala

Con il desiderio di rivedersi e ricordare gli anni della Scuola Elementare, in un clima di gioia si sono ritrovati lo scorso 20 agosto presso un ristorante-lido marsalese un nutrito gruppo di ex alunni della maestra Marino Serafina negli anni 1980/85 presso il VII Circolo Didattico di Terrenove Bambina. Una serata frutto di una ricerca meticolosa dei compagni di allora oggi cinquantenni sparsi tra Marsala e l’estero. Grande l’emozione nel riconoscere in ciascuno il compagno di allora, e soprattutto motivo di grande gioia la presenza della Maestra Serafina a cui i suoi “piccoli” alunni di allora hanno voluto dimostrare l’immensa gratitudine per aver contributo con il suo stile autorevole e materno alla loro crescita umana e intellettuale.

La serata è trascorsa piacevolmente nel ricordare aneddoti di quegli anni scolastici, nel raccontarsi le esperienze di vita di questi anni con la soddisfazione di essersi realizzati grazie anche all’esperienza scolastica vissuta allora. Con l’impegno di rivedersi anche il prossimo anno in occasione dei quarant’anni dalla quinta elementare, la serata si è conclusa con la benedizione impartita da don Giacomo Marino anch’egli alunno di quella classe il quale, dopo aver ricordato una compagna che ha concluso il suo cammino terreno qualche anno fa, ha rivolto a nome dei compagni parole di ringraziamento alla maestra Serafina e a tutta la classe.

Nella foto: da sinistra Michele Maltese, Rosanna Genna, Giovanna Angileri, la maestra Marino Serafina, Vanessa Venezia, Giovanvito Galfano, Antonino Chirco, Salvatore Licari, Massimo Scibilia, Giuseppe Li Vigni, Giacomo Licari, Giacomo Valenti, Michele Anselmi, Giusppe Perrone, Roberto Stabile, don Giacomo Marino, Ignazio Urso, Ivano Nuccio.