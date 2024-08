Ancora un incidente alla Riserva dello Zingaro, il soccorso alpino salva un 17enne

Ancora un Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, per recuperare un escursionista, l’ennesimo secondo la cronaca locale, rimasto ferito in un incidente. Il giovanissimo turista spagnolo di 17 anni era in escursione con gruppo di amici. Dopo avere trascorso qualche ora in una caletta stava percorrendo il sentiero costiero quando, nei pressi di Museo della manna, è scivolato procurandosi una sospetta frattura della caviglia. I suoi compagni hanno richiamato l’attenzione del personale della Riserva che ha allertato il Soccorso Alpino. Da Palermo sono partite due squadre di tecnici che, a piedi, hanno raggiunto il ferito, hanno immobilizzato l’arto ed hanno caricato il giovane su una barella dotata di ruota, trasportandolo per circa tre chilometri, in gran parte a spalla e con la collaborazione del personale della Riserva, fino all’ingresso sud.