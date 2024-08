“Durante un evento a Castellammare ci hanno rubato un microfono dal palco”

Martedì sera, in uno degli eventi che arricchisce il cartellone estivo castellammarese, un service audio luci non ha più ritrovato uno degli strumenti utilizzati proprio in quel momento sul palco. “Per l’evento Festival 90 svoltosi a Castellammare del Golfo ci hanno sottratto sul palco un radiomicrofono shure sm58. Offresi ricompensa a chi fornisca video utili per risalire al colpevole dell’ingrato gesto. Il microfono è stato rubato sul palco dopo l’esibizione dell’ultima artista Melody Castellari” scrive E 20 Service sulla propria pagina Facebook. Un radiomicrofono simile costa anche oltre i 480 euro.