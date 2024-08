Porticello, a bordo del Bayesian il gotha della finanza: chi sono i dispersi. Oggi giornata decisiva per il recupero dei corpi

Il mare ha già restituito il corpo di Ricardo Thomas (l’unico per adesso tra gli scomparsi), cittadino canadese e cuoco dello yacht Bayesian, affondato all’alba del 19 agosto a Porticello, frazione di Santa Flavia, nel Palermitano. “Noto – come si legge nei siti d’informazione di lingua inglese – come il cuoco di Mike Lync. Era imbarcato per motivi di lavoro, in mare per soddisfare le esigenze del suo committente principale.

In queste ore, il volto di Mike Lynch è sulle prime pagine delle principali testate mondiali. Nel 1996, il tycoon ha co-fondato la società di software Autonomy. Nell’ottobre 2011, Autonomy è stata venduta a Hewlett-Packard per oltre 11 miliardi di dollari. Sposato con Angela Bacares, ha due figlie. Una delle due, la diciottenne Hannah, è anche lei tra i dispersi di Porticello.

Jonathan Bloomer, esponente dell’alta finanza britannica, è presidente della Morgan Stanley Bank International e della compagnia assicurativa Hiscox. Settant’anni di età, ha studiato all’Imperial College di Londra e in precedenza ha fatto parte di diversi consigli di amministrazione aziendali. Anche la moglie, Anne Elizabeth Judith Bloomer, risulta nell’elenco dei dispersi. L’avvocato statunitense Chris Morvillo ha lavorato su molti casi di corruzione e ha difeso clienti di alto profilo, tra questi proprio Mike Lynch. Morvillo, dal 1999 al 2005, ha lavorato come procuratore aggiunto a New York. Si è occupato, inoltre, dell’indagine penale relativa agli attacchi terroristici del 2001 al World Trade Center.

Dal 2011 è socio del prestigioso studio legale Clifford Chance di New York. Con lui, sulla Bayesian, anche la moglie Nada: attualmente dispersa.