Marsala, Rosanna Genna chiede una riunione aperta del consiglio comunale sulla sicurezza pubblica

Rosanna Genna Consigliera Comunale di Marsala, chiede la convocazione urgente e indifferibile di una seduta del Consiglio Comunale aperta per discutere della sicurezza pubblica nella nostra città.



“I noti ed ultimi e ormai drammaticamente ricorrenti episodi di violenza e aggressione che si verificano nel pieno centro della Città, cuore della movida serale e notturna, ad opera di giovani extracomunitari, rappresentano una vera e propria emergenza per la sicurezza pubblica e un pessimo biglietto da visita per una città che guarda al turismo quale meta ed obiettivo di sviluppo economico fondamentale – afferma l’esponente di Palazzo VII aprile-. Non sono poche le preoccupazioni di tutti quegli operatori economici che hanno investito risorse economiche e capacità imprenditoriali in strutture ricettive e ricreative che vedono seriamente compromessi i propri sforzi e il proprio impegno professionale e dei cittadini che temono per la propria incolumità e soprattutto per quella dei propri figli”.

Secondo Rosanna Genna la presenza di persone extracomunitarie non riguarda esclusivamente la città di Marsala, essendo il fenomeno dell’immigrazione e degli sbarchi clandestini un problema che investe tutta la Sicilia e tutta la nostra provincia. Ne consegue la tragica e preoccupante evidenza che a fare la differenza tra Marsala e qualsiasi altra città siano la gestione, il controllo e la capacità di intervento preventivo che la nostra amministrazione comunale riesce a mettere in campo. “… e soprattutto nella mancata attivazione di precisi protocolli di prevenzione della violenza a garanzia della sicurezza dei nostri concittadini.

Tutto ciò premesso e considerato che il silenzio del Consiglio Comunale di fronte alla

fondata e diffusa preoccupazione che il problema genera tra residenti, turisti ed operatori economici, potrebbe impropriamente apparire come manifesta e complice indifferenza ed al fine di affrontare insieme alla cittadinanza, ai rappresentanti delle forze chiedo la convocazione di una seduta aperta del consiglio comunale”