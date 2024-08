Marsala, per il comune ritorna normale la distribuzione dell’acqua, ma i cittadini continuano a lamentarsi

Già da ieri sera l’acqua è tornata scorrere nelle case dei marsalesi. E’ quanto afferma una nota dell’ufficio stampa del comune di Marsala. Molto celermente ieri i tecnici hanno riparato i danni causati dall’atto vandalico a opera di ignoti nella notte precedente ed hanno consentito la riattivazione degli otto pozzi danneggiati, ripristinando così l’erogazione idrica.

“Grazie a un incessante lavoro delle squadre tecniche siamo riusciti a limitare al minimo i disagi causati dall’ennesimo furto di cavi nei pozzi Stella 1 e Stella 2 di Sinubio da dove viene attinta tutta l’acqua che viene poi distribuita in città – sottolineano Grillo e l’assessore Gerardi -. Intanto abbiamo avuto assicurazione che dai primi di settembre avranno inizio i lavori, peraltro da tanto tempo da noi sollecitati, per dotare di allarme e videosorveglianza tutti i pozzi e le stazioni di pompaggio”. Per quanto attiene il normale rispristino occorre segnalare che continue lamentele di mancata erogazione specialmente nel centro urbano continuano a giungere alla nostra redazione.