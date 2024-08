Favignana, il Consiglio comunale non ratifica una delibera della Giunta. Forgione: “Omissione gravissima, attività bloccata”

Il Consiglio comunale di Favignana non ha ratificato entro i sessanta giorni previsti la delibera della Giunta di accettazione del contributo straordinario di 375 mila euro erogato dalla Regione Siciliana in favore del Comune per la realizzazione di attività di comunicazione e promozione turistica.

Un atto gravissimo, denuncia il sindaco Francesco Forgione, che rischia di paralizzare gli uffici e le attività estive in corso: “Ancora una volta, il Consiglio comunale non adempie ai propri doveri impedendo l’utilizzo del contributo straordinario di 375 mila euro erogato dalla Regione Siciliana per promozione ed eventi turistici. Convocato volutamente l’ultimo giorno utile e poi slittato di ventiquattro ore, il Consiglio non ha potuto neanche discutere e votare l’atto. Un’omissione che rischia ora di danneggiare la comunità e quanti sino a oggi hanno realizzato eventi e spettacoli nelle isole del nostro arcipelago. Come già accaduto in passato, toccherà all’Amministrazione sanare queste inadempienze che, però, hanno bloccato e paralizzato l’attività degli uffici, azzerato gli impegni finanziari già assunti e quelli in corso fermando l’attività per i prossimi eventi. L’approvazione di questo provvedimento – prosegue Forgione – era un atto dovuto, ora il Consiglio dovrà riparare entro trenta giorni. Va però rilevato che nel frattempo tutta l’attività dell’ufficio preposta alla realizzazione dei prossimi eventi è bloccata. È lo stesso copione che si ripete, dopo la vicenda della Tari che tutti hanno potuto valutare nella sua gravità e nelle precise responsabilità”.