Farmaco molto venduto in Italia è stato ritirato dalle farmacie

Con apposito provvedimento l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha comunicato il ritiro cautelativo da parte della ditta Les Laboratoires Servier, rappresentante in Italia Servier Italia SpA, di un lotto di un medicinale molto noto anche nel nostro paese utilizzato per il trattamento dei sintomi attribuibili a insufficienza venosa e stati di fragilità capillare.

Nello specifico si tratta del lotto 6067369 con scadenza del 30/11/2025 della specialità medicinale DAFLON 500 mg compresse rivestite con film 30 compresse – AIC n. 02335602. Il provvedimento è stato adottato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito di notifica di allerta da parte dell’agenzia francese e successiva comunicazione di ritiro da parte della ditta relative a rinvenimento in tracce di trimetazidina nel medicinale in oggetto. La ditta Servier Italia SpA ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.