Calcio, il Bosco 1970 definisce l’organico in vista del campionato di seconda categoria

Tutto pronto in casa Bosco 1970 per l’inizio della nuova stagione, che vedrà il sodalizio caro al presidente Angelo Occhipinti impegnato ad affrontare la Seconda Categoria di calcio, dopo lo straordinario campionato passato.

Tante novità in casa Bosco 1970 per la stagione 24/25, che coinvolgono la società sia a livello amministrativo che a livello tecnico. Il DS Nicola Angileri ha voluto per prima cosa rafforzare la struttura societaria e ha portato a termine 2 colpi mirati che, in un mix di esperienza e capacità, daranno una mano concreta nella gestione della società, che mira ad espandersi per fortificare le sue possibilità e pianificare un prospero futuro. Si tratta di Rosario Gandolfo, conosciuto nell’ambiente calcistico locale per aver indossato le maglie di Petrosino, Primavera Marsala e Galactic Academy, tra le tante, e che ricoprirà il ruolo di Coordinatore Tecnico. Infatti grazie alla sua lunga esperienza nel calcio dilettantistico avrà l’importante compito di fare da collante tra la squadra e la società. Oltre a Rosario entra in società anche Antonino Nicastro, imprenditore nel settore dell’impiantistica idraulica e patron della Enne A Service Impianti, che ricoprirà la carica di General Manager.

“Non potevamo non iniziare le riconferme se non dall’uomo che l’anno scorso ha condotto la trionfale cavalcata che ha portato al salto di categoria”. Con questo entusiasmo la società ha voluto annunciare la riconferma alla guida tecnica della squadra di mister Pasquale Baiata. Il tecnico marsalese, siederà per la terza stagione consecutiva sulla panchina del Bosco 1970. Alle sue capacità e alle sue idee si affida la dirigenza per continuare il lavoro portato avanti nel recente passato, con l’importante compito di amalgamare una squadra che sia protagonista anche nel nuovo campionato di 2° categoria. Da diverse settimane la società è a lavoro per consegnare al tecnico una squadra che sia in grado di fare bella figura anche in un campionato difficile come quello che si appresta ad affrontare. L’obiettivo è quello di confermare l’organico che l’anno passato tanto bene ha fatto e, inoltre, migliorarlo con giocatori nuovi che ne accrescano la competitività. Si punta ad un mix di giovani promettenti e di giocatori “di categoria” che, ben orchestrati dal mister, regalino ai tanti supporter molte soddisfazioni