Attività della Polizia Amministrativa a Trapani e in Provincia: attività commerciali sanzionate penalmente e amministrativamente

Nel corso del mese di agosto, in particolare in prossimità del Ferragosto, è continuata l’attività della Polizia di Stato per la prevenzione e repressione degli illeciti penali ed amministrativi in relazione alle violazioni alle prescrizioni imposte dalle Autorizzazioni di polizia rilasciate dal Questore della Provincia di Trapani.

In particolare nella località di Custonaci, la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza unitamente a personale della Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, accertava che presso un pubblico esercizio, di cui è titolare Z.G., si stava svolgendo un trattenimento danzante in assenza di autorizzazione, alla quale stavano partecipando circa 60 persone. A seguito di quanto riscontrato il titolare veniva deferito all’A.G. e sanzionato amministrativamente per avere tenuto un trattenimento danzante in luogo pubblico o aperto al pubblico senza la prevista licenza dell’Autorità. Al titolare, venivano, altresi, contestate le violazioni amministrative in materia di legge quadro sull’inquinamento acustico, e per avere utilizzato strumentazione elettronica per la diffusione della musica in difformità della relazione fonometrica.

La locale Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha dato, inoltre, esecuzione al provvedimento emesso dal Questore di Trapani ai sensi dell’art.100 del TULPS, nei confronti di P.S. titolare di una discoteca sita nel comune di Custonaci.

Il provvedimento in questione, con cui è stata disposta la sospensione della licenza di P.S. per pubblici spettacoli per giorni 7, scaturisce da una rilevata ed attuale situazione di concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica emersa a seguito dei numerosi controlli operati dai Militari della Stazione Carabinieri di Custonaci, nell’ambito di servizi di controllo del territorio.