Alcamo, sicurezza idraulica il sindaco: “Aspettiamo risposte dalla Regione e dallo Stato dal 2021”

Il sindaco di Alcamo Domenico Surdi ha scritto al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci e al Presidente della Regione Renato Schifani, per avere notizie in merito agli interventi urgenti di Protezione Civile relativi agli eccezionali eventi metereologici del 24 Ottobre 2021, quando a causa della tracimazione dei Torrenti Canalotto e Placati, ad Alcamo Marina, si verificarono danni gravissimi alle abitazioni locali.

Si legge nella nota “allora ben 54 edifici di civile abitazione furono inondati dal fango e tre famiglie furono evacuate senza possibilità di far rientro nelle loro case; il comune da subito, unitamente al Servizio Nazionale di Protezione civile, ha approntato ogni possibile intervento per il ripristino delle condizioni di normalità nelle aree urbane colpite, approvando tutte le misure per la mitigazione del rischio residuo. Inoltre – continua Surdi nella lettera – abbiamo inoltrato la richiesta di finanziamento per “Intervento di messa in sicurezza idraulica dei Torrenti Canalotto e Placati” per un importo di € 4.350.000,00, considerato che l’area abitata colpita dall’evento versa tuttora in una grave situazione di rischio idraulico, a causa della permanente pericolosità idraulica dei Torrenti Canalotto e Placati; infatti, se dovesse verificarsi una piena rapida dei torrenti ci sarebbe un elevato rischio per le persone, essendo la località abitata e con molti edifici a rischio di allagamento.

“Ad oggi, comunque – riporta la nota – non è giunta alcuna comunicazione sulle richieste urgenti da parte del Comune per la progettazione e realizzazione di opere idrauliche di mitigazione del rischio derivante da piene rapide dei Torrenti Canalotto e Placati, pertanto – conclude Surdi – chiediamo l’interessamento del Ministro e del Presidente per l’inserimento nell’iter di approvazione e finanziamento del Piano degli Interventi dell’“Intervento di messa in sicurezza idraulica dei Torrenti Canalotto e Placati” per il superamento delle gravi criticità sopra segnalate“.