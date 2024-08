Mazara, Sabato 24 agosto verrà inaugurata presso il “Civic – laboratorio innovazione urbana”

Sabato 24 agosto 2024, alle ore 19.00, verrà inaugurata presso il “Civic – laboratorio innovazione urbana”, la mostra collettiva PAMS! a cura di Gianna Panicola, con la direzione artistica di Ben Frazzetta. L’evento fa parte della rassegna “Comunità in divenire” promossa da BOCS APS, con il patrocinio del comune di Mazara del Vallo. PAMS! nasce da un’idea di unire quattro personalità molto diverse tra di loro ma accomunati dall’attitudine alla sperimentazione delle tecniche artistiche e alla contaminazione dei linguaggi contemporanei. Il titolo è un acronimo formato dalle lettere iniziali di PAGLIACCI, ASARO, MIRABILE, SERRA.

PAMS! ha l’effetto esplosivo di uno sparo, conserva le scintille della parola magica, frutto di un simpatico gioco di lettere. Se tracciata di nero sui muri e isolata dal contesto “diventa un significante impazzito”, priva del suo significato originario ossia l’unione delle iniziali dei rispettivi nomi. Un titolo che funziona come un’operazione grafico/visiva, diviene rappresentativo di quattro diversità autoriali, di un linguaggio, quello artistico, universale che supera le barriere culturali e diviene strumento di connessione. Mc Luhan considera l’arte quale il regno privilegiato della sperimentazione e del gioco.

Le ventuno opere in esposizione sottolineano la particolarità delle tecniche utilizzate che si fanno partecipi dei mutamenti delle cose e delle trasformazioni in atto della vita quotidiana.