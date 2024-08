L’ex sindaco Di Girolamo scrive sulla mancanza di vigili urbani a Marsala

Ci scrive l’ex sindaco di Marsala sulle modalità relative all’utilizzo dei vigili Urbani.

“A Marsala la figura del vigile urbano sta diventando una rarità. E’ ormai sempre più difficile incontrarla per strada, come dovrebbe essere sempre ma soprattutto in questo periodo estivo. I vigili fra i tanti compiti hanno soprattutto quello di occuparsi del traffico cittadino e di quello di fronte le scuole per la sicurezza dei ragazzi, chissà cosa succederà fra qualche settimana con l’inizio dell’anno scolastico. Si dovrebbero occupare inoltre del decoro urbano, della vigilanza sull’edilizia, del contrasto al commercio abusivo, di far rispettare le ordinanze sindacali. A che servono queste, se non ci sono i vigili a sufficienza per farle rispettare? Tra l’altro vengono chiamati tantissime volte soprattutto negli incidenti stradali e nelle risse ( e in questi ultimi mesi a Marsala ne sono avvenute troppe).

Un vigile deve essere preparato, aggiornato, conoscere bene il territorio, dev’essere disponibile con i cittadini ma autorevole nello stesso tempo. Se fossero più presenti nel centro storico, ma anche nelle contrade, nei quartieri, nelle piazze, dove ci sono assembramenti, attività ludiche e commerciali, i cittadini si sentirebbero più sicuri e i pochi scalmanati e/o malintenzionati ci penserebbero due volte a fare atti delinquenziali. Ci sarebbero meno risse, meno atti vandalici, meno disordine, meno illegalità. La presenza di più vigili garantirebbe anche più controlli delle telecamere per scoprire chi abbandona i rifiuti. Ma c’è ancora il servizio? A vedere la quantità di rifiuti abbandonati ovunque e in alcuni posti in modo esponenziale, sembrerebbe di no. C’è ancora la squadra adibita a questo compito? A proposito di telecamere, ci sono ancora quelle di video sorveglianza per la sicurezza che erano state posizionate nei punti strategici delle città e anche nel parco della Salinella ( che è diventato infrequentabile)? Sarebbe opportuno saperlo. Non ci può essere una città come Marsala con così pochi vigili, forse la metà di quelli che c’erano 4/5 anni fa. Perché in questi anni non è stata fatto un concorso per assunzioni a tempo indeterminato? L’assunzione di alcuni per pochi mesi ha un altro significato. Avere più vigili a tempo indeterminato che hanno vinto un concorso pubblico, significherebbe avere vigili più giovani, più tecnologici, più aggiornati nella teoria, che magari sappiano parlare bene l’inglese e/o qualche altra lingua straniera , che in una città turistica sarebbe opportuno per non dire necessario. Di conseguenza avremmo una città più sicura, piu’ ordinata, più vivibile, più europea. Spero che il sindaco non voglia fare assunzioni per chiamata più o meno diretta. Sarebbe un fatto gravissimo. Nessuno ha niente da dire per questa grave carenza di vigili? Non sarebbe meglio anche per le forze dell’ordine se ce ne fossero di più? Non si possono chiedere più forze dell’ordine e la presenza dell’esercito, per avere più sicurezza, quando un’amministrazione non fa la sua parte. Il ministero dell’interno non può fare niente? Certo nessuno pensa di risolvere i problemi della sicurezza cittadina, del traffico, del decoro urbano, dei controlli, solo con i vigili, ma questi sono indispensabili e vanno assunti a tempo indeterminato, con concorso pubblico trasparente, aperto a tutti e non con altri metodi”.

Dott. Alberto Di Girolamo