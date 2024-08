La Camera penale di Marsala in visita al carcere di Favignana

La Camera Penale di Marsala, presieduta da Francesca Frusteri, unitamente ad una delegazione della propria Commissione Carceri rappresentata da Alessandro Casano, in data 19 agosto ha fatto visita alla Casa di Reclusione di Favignana, aderendo al progetto “Ristretti in Agosto”.

L’iniziativa, promossa dall’ osservatorio carcere dell’ ucpi -estesa su tutto il territorio nazionale- ha la finalità di sensibilizzare i rappresentanti della politica, delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla drammatica situazione del sistema penitenziario italiano.

Le condizioni generali riscontrate all’interno dell’istituto, seppur difficoltose e migliorabili, sono apparse rispettose della dignità umana.

La considerazione finale che si può trarre da queste esperienze carcerarie è che negli istituti di pena di piccola-media capienza, i detenuti hanno maggiori possibilità di partecipare all’opera di rieducazione, in tal modo superando quel disagio e quelle criticità tipiche del sistema detentivo italiano.