I giovani di Fratelli d’Italia di Marsala intervengono sulla “movida” violenta

Ci scrive il coordinatore di Gioventù Nazionale di Marsala Valerio Vinci.

“Quello che doveva essere un blando venerdì sera marsalese, si è trasformato in una scena da film con un finale da dimenticare. Tutto Inizia quando, senza un apparente motivo, 5 immigrati, aggrediscono un gruppo di ragazzi, gettano a terra un cassonetto dell’immondizia contenente bottiglie di vetro e lanciano quest’ultime addosso ai ragazzi che si trovano lì in quel momento. Il caos, molti iniziano a scappare e non tutti sono rimangono illesi: si, perché qualche ragazzino è stato colpito da delle schegge di vetro. L’intervento della polizia non è stato tempestivo dando il tempo ai 5 immigrati di potersi dileguare per i vicoli del centro.

Quest’ultimi non contenti del disordine già creato, decidono di ritornare sul luogo provocando i ragazzi che si trovavano in centro. Questa volta le forze dell’ordine riescono ad arrestarne uno.

Quanto successo ci sciocca, per vari motivi, sicuramente anche per una gestione errata dell’ordine pubblico ma a sconcertarci sono però alcune testate giornalistiche locali che hanno riportato la questione in maniera errata e omettendo alcuni dettagli importanti, facendo pensare che la rissa sia scoppiata tra marsalesi stessi. Smentiamo pertanto quest’ultime teorie in quanto diversi appartenenti al nostro movimento si trovavano sul posto.

In oltre esprimiamo la nostra vicinanza ai giovani finiti all’interno della rissa senza alcun motivo, condannando ogni atto di violenza e sperando in una condivisione di quanto detto anche dal resto dei movimenti giovanili politici della nostra città.