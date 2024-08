Basket, Julio Trovato non è più il General Manager del Trapani Shark

Julio Trovato non è più il General Manager della Trapani Shark. A rendere noto l’interruzione del rapporto lavorativo ci ha pensato direttamente il presidente Valerio Antonini in un’intervista rilasciata ad un quotidiano: “Il suo impegno a Trapani era a tempo limitato nella passata stagione per risolvere alcune sue problematiche. Poi però non ha mantenuto la sua parola di trasferirsi qui. Non si può gestire una squadra professionistica di basket a distanza e per questo non è più con noi. Avevo bisogno di un allenatore come Repesa, con cui ho avuto dei confronti personali, andando sempre nella stessa direzione. Tutti sanno quello che devono fare e non c’è bisogno della figura del direttore generale. Ho preferito investire i soldi sui giocatori e quindi su match analyst, organizzatori di eventi e preparatore”.