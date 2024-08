I militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Marsala hanno effettuato un sopralluogo all’interno della Riserva Naturale Orientata “Isole dello Stagnone”. Ed è stata accertata la presenza di alcuni abusi sul pubblico demanio marittimo costituiti dall’installazione di una struttura fatiscente e due zattere, in assenza delle previste dotazioni di sicurezza.

Le strutture realizzate costituivano un pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della balneazione, poiché destinate ad ospitare fruitori a qualunque titolo. L’intera struttura e le zattere sono state sottoposte a sequestro d’iniziativa. Sono stati contestati i reati di abusiva occupazione del demanio marittimo e l’impiego di galleggianti non abilitati alla navigazione, in assenza quindi degli opportuni documenti attestanti i requisiti di navigabilità.