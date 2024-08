Rassegna estiva il 23 agosto a Marsala “Politica e mafia: a che punto siamo?” 

Si terrà a Marsala, venerdì 23 agosto, dalle ore 19.00, presso la Piazza della Vittoria, 4 (davanti il Centro socio-educativo “I giusti di Sicilia), il terzo appuntamento della rassegna estiva “Ricordando Paolo Borsellino. Come seguire il suo esempio”. Il tema dell’incontro sarà: “Politica e mafia: a che punto siamo?”.

Interverranno: mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo, on. Caterina Chinnici, Europarlamentare e Vice Presidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento Europeo, dott. Gianluca De Leo, Sostituto Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Palermo, on. Antonello Cracolici, Presidente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.

L’iniziativa socio-culturale è organizzata dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e dalla Diocesi di Mazara del Vallo, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Magistrati, Sottosezione di Marsala, e del Comune di Marsala.