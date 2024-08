Luce e gas ecco le tariffe che ci aspettano dopo l’estate

Un punto sul mercato di luce elettrica e gas. Ecco cosa ci aspetta al rientro delle vacanze (per chi ha potuto permettersele).

L’analisi svolta subito prima di Ferragosto da Assoutenti dice che sul mercato libero del gas i contratti a prezzo fisso risultano oggi più convenienti di quelli a prezzo variabile, situazione che invece si capovolge nel settore dell’energia elettrica, dove si risparmia di più con le offerte legate all’ andamento del mercato. Per quanto riguarda il gas, considerando solo la migliore offerta per i contratti a prezzo fisso oggi presente sull’apposito portale, la bolletta di una famiglia con un consumo di 1.100 metri cubi annui varia dai circa 1.180 euro di chi risiede a Milano ai 1.350 euro annui di Roma. La stessa famiglia, se sceglie il prezzo variabile, spende dai 1.205 euro di Napoli agli oltre 1.370 euro di Palermo e Catanzaro fino a sfiorare i 1.380 euro annui a Roma.

Situazione del tutto inversa per l‘energia elettrica. Spiega ancora Assoutenti che in questo caso gli operatori (che per i contratti a prezzo fisso applicano una migliore offerta identica in tutte le città, mentre per il variabile diversificano tra nord e sud) garantiscono maggiori risparmi con i contratti a prezzo variabile, dove la minore spesa annua (considerando un consumo pari a 2700 kWh annui) è compresa tra il -9% e il -11% rispetto al fisso.

Sul mercato tutelato del gas gli utenti vulnerabili pagano, sulla base delle ultime tariffe di luglio, una bolletta media da 1.173 euro annui a famiglia, sempre considerando un consumo di 1.100 metri cubi, mentre la bolletta media della luce nella maggior tutela è stimata in 621,69 euro annui a utenza.