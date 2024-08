Prime piogge in Sicilia, lieve calo ma ancora caldo. Scattano le prime allerte gialle

La giornata di oggi trascorrerà all’insegna di un tempo instabile, con frequenti occasioni per veloci piogge e temporali su gran parte del territorio regionale. Temperature massime fino a 36 gradi, minime in lieve calo. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali. Previsti i temporali ed è già allerta gialla in Sicilia. La protezione civile regionale ha diffuso anche la nota 24230 sul rischio meteo-idreogeologico e idraulico indicano allerta gialla.

Questo a causa di precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone centrosettentrionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie sui settori centro-orientali”. Inoltre sono previste condizioni meteo avverse. Si legge: “Domenica 18 agosto 2024, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. Bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale 181 sul rischio incendi ed ondate di calore.

Temperature in lieve flessione ma rimane il caldo. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 35 a Catania, 28 ad Enna, 33 a Messina, 30 a Palermo, 32 a Ragusa, 36 a Siracusa, 29 a Trapani.