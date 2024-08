Il Monopoli perde a Trapani: 30 gradi e 2 reti per i granata

Prima sconfitta stagionale per il Monopoli, battuto a Trapani da una formazione che certamente dirà la sua in Campionato. In questo turno di Coppa Italia serie C al Provinciale si gioca sui 30° asfissianti dove sono i granata ad avere più volte la meglio giocando alto: bravo Vitale su un colpo di testa di Benassai. Dopo il quarto d’ora esce il Monopoli che ci prova con Yeboah e Bulevardi, senza fortuna. Il Trapani ci riprova e questa volta va in rete: il vantaggio arriva al 41’ con Karic che approfitta di un errore di Cascella, si presenta solo davanti al portiere e lo batte con un destro che non lascia scampo al portiere avversario. Trascorrono due minuti e i biancoverdi vanno vicini al pareggio. Nella ripresa il Monopoli parte bene ma un errore di Ferrini regala al Trapani il 2-0 grazie al preciso Kanoutè.

Tabellino di gara

Trapani (4-3-3): Seculin; Ciotti, Benassai, Bolcano, Sabatino (48’ st Martina); Crimi, Marino (27’ st Mastrantonio), Karic; Kanoutè (27’ st Bifulco), Lescano (34’ st Udoh), Fall (48’ st Zuppel). A disp.: Ujkaj, Pozzi, Mastrantonio, Bifulco, Carraro, Pino, Kragl. All.: Torrisi

Monopoli (3-5-2): Vitale; Cascella (1’st Miceli), Bizzotto, Ferrini (42’ st Scipioni); Viteritti, Borello (1’st Battocchio), De Risio (15’ st Calvano), Bulevardi (32’ st Bruschi), Pace; Yeboah, Vazquez. A disp.: Garofani, Sibilano, Berman, Angileri, Grandolfo, Cristallo, Virgilio, De Vietro, Cellamare. All. Colombo

Marcatori: 41’ pt Karic (Tr), 11’ st Kanoutè (Tr)

Note: Ammoniti Cascella (M), Mastrantonio (Tr)

Arbitro: Mucera di Palermo