Marsala: i bagnini salvano in mare altre due persone

Nella spiaggia libera marsalese in zona Escondido sono state salvate questo pomeriggio altre due persone. Si tratta di due turisti, marito e moglie, di 47 e 48 anni, di Milano che sono stati recuperati dagli assistenti bagnanti Vincenzo Gerardi e Francesco Gaspare Licari della Cooperativa La Valle Verde (aggiudicataria del bando del Comune di Marsala) a 40 metri dalla riva di fronte al chiosco.

Sin dalla mattinata su tutta la spiaggia è stata elevata la bandiera rossa dalla mattina per mare molto agitato. Il salvataggio si è verificato alle ore 17.10. Gli assistenti bagnanti hanno recuperato i due malcapitati servendosi di rullo con corda e giubbotto di salvataggio; a loro è stato lanciato un Baywatch da un metro, come da regolamento, a cui si sono aggrappati per essere portati a riva. Lì sono stati assistiti, vista la fase di preannegamento (hanno bevuto acqua) e una volta fuori pericolo non è stato necessario chiamare il 118. Gli assistenti bagnanti hanno poi chiamato la Guardia Costiera.