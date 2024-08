Il caldo atroce nelle cucine, diventa virale il post di un ristorante siciliano: “Siate gentili”

Che il caldo in questi mesi estivi in Sicilia sia anomalo è ben chiaro a tutti. A chi dorme resta in veranda la sera fino a tardi, a chi non riesce a fare a meno di condizionatori e ventilatori. Come si sa la Regione siciliana ha emanato un’ordinanza che prevede ai lavori più usuranti ed esposti al sole di non prestare attività nelle ore di punta di una giornata afosa. Però ci sono apparentemente altre categorie a rischio e non per forza esposti al sole, ma piuttosto al calore ed è anche un lavoro che non può proprio permettersi di fermarsi. Stiamo parlando dei cuochi, degli chef e di tutto il personale che lavora nelle cucine di bar, ristoranti e pizzerie.

Ad attirare l’attenzione dei social è un post di un ristorante di Santa Flavia, nel palermitano, che mostra i suoi cuochi in cucina mentre… muoiono dal caldo e una scritta: “Questo caldo atroce nelle cucine, davanti al forno della pizzeria, come in tutti i settori della ristorazione, crea un forte disagio fisico per tutti noi… quando vi sedete al tavolo di una pizzeria, pub o ristorante, siate sempre gentili. Ci sono persone che lavorano e soffrono… per sostenere i bisogni delle proprie famiglie. Siamo qui per farvi mangiare bene e rendervi felici”.