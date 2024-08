Marsala, ancora una rissa notturna in pieno centro

Rissa (l’ennesima) tra giovani e giovanissimi nel pieno centro di Marsala.

E’ accaduto nella notte tra il 16 e il 17 Agosto. Stessa dinamica e probabilmente stessi futili motivi come accaduto in altri episodi simili. Verso l’una di notte un gruppo di ragazzi extracomunitari hanno cominciato a tirare bottiglie di vetro contro un altro gruppo di giovani che stazionava davanti ad uno dei locali della zona. Teatro dell’increscioso episodio la strada che interseca la via XI Maggio: la via Cammareri Scurti a due passi da piazza Loggia dove di solito stazionano in servizio le Forze dell’ Ordine che ieri sera non erano presenti, magari impegnati in altre realtà di Marsala.

Da quanto si apprende la rissa è durata pochi minuti e quando le Forze dell’Ordine sono giunte, i ragazzi erano già andati via.