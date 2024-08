I giovani dell’Azione Cattolica di Mazara presentano il musical “Encanto”

Mazara del Vallo si prepara a vivere una serata all’insegna del talento e dell’arte con il musical “Encanto”, portato in scena dal gruppo Giovani e Giovanissimi dell’Azione Cattolica della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù. L’evento si terrà sabato 17 agosto alle ore 21:00 nel cortile della parrocchia, e promette di essere un’esperienza emozionante e ricca di significato.

Nonostante il caldo torrido di luglio e agosto, i giovani e i giovanissimi si sono dedicati con impegno e passione alle prove per mettere in scena questa storia ispirata all’omonimo film di animazione della Disney. Ambientato in Colombia, “Encanto” racconta la storia di una famiglia costretta a fuggire durante un attacco, ma che grazie ai talenti unici di ciascuno dei suoi membri riesce a ritrovarsi e a riscoprire il valore dell’unione.

Il musical ha un obiettivo profondo: far comprendere ai giovani che ognuno di noi ha un talento speciale, un dono da scoprire e condividere con gli altri. Attraverso il linguaggio della musica e del teatro, questo messaggio di solidarietà e crescita personale prenderà vita sul palco.

Gli organizzatori invitano tutta la comunità a partecipare e a sostenere i giovani in questa meravigliosa avventura artistica.