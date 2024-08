Acqua: “Trapani è autonoma, pensiamo di avviare la rete idrica solidale”. Accordi con altri comuni

Trapani è autonoma dal punto di vista idrico e ha persino la capacità di aiutare altri comuni in caso di necessità. L’amministrazione Tranchida pensa di chiedere altri finanziamenti e far connettere alla condotta altri comuni come Castelvetrano, Alcamo, Erice e Paceco. Gli accordi tra amministrazioni che faranno poi parte di questa «rete idrica solidale» verrebbero gestiti insieme all’Ati idrico.

«Dai nostri pozzi emunti a Bresciana – conferma Orazio Amenta dirigente del Servizio idrico di Trapani -, abbiamo prodotto 250 litri al secondo. Al cisternone di San Giovannello ne sono arrivati 155, a cui si aggiungono i circa 11 litri al secondo prodotti dal pozzo Madonna. Un totale di circa 170 litri al secondo attualmente disponibili per la città. Un dato che non si registrava da almeno 10 anni. In tutto questo, Trapani non ha attinto a Siliacque, e per questo è completamente autonoma nella produzione di acqua, almeno da quando ci sono io, circa due anni».