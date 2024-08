Trapani, il sindaco denuncia: “Intrusioni al ‘Cisternone’ di san Giovannello, è un avvertimento”

ll sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha denunciato, “un’intrusione” al ‘Cisternone’ di San Giovannello. “Ignoti hanno scavalcato il cancello e il muro della struttura, è un avvertimento”, ha detto Tranchida- perché l’episodio si sarebbe avvenuto il giorno dopo l’inibizione del consumo di acqua di due pozzi privati utilizzati da due ditte di Trapani.

Nel corso della conferenza stampa, a cui hanno partecipato il dirigente del settore idrico Ignazio Amenta e l’assessore Vincenzo Guaiana, è stato sottolineato che l’erogazione idrica avviene ogni due giorni per tre ore, situazione meno allarmante rispetto ad altre zone della Sicilia.

“In futuro – ha detto il sindaco -i cittadini potranno chiedere il rifornimento al Comune che, a sua volta, garantirà il servizio idrico rivolgendosi anche ai privati e calmierando i prezzi. Riguardo ai pozzi di Bresciana, oggi ne risultano in funzione 17 su 18 con la possibilità in un futuro “di aiutare anche le comunità di Castelvetrano e Campobello di Mazara” con la costruzione di bypass lungo la condotta”.