Ferragosto, i carabinieri elevano contravvenzioni per oltre 11 mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, durante la sera e la notte di ferragosto, hanno incrementato i servizi di vigilanza del territorio, potenziando i controlli lungo le principali arterie stradali e i luoghi sensibili al fine di prevenire la commissione di reati e accertare eventuali violazione del codice della strada.

All’esito del servizio, che ha portato al controllo di oltre 100 veicoli e all’identificazione di più di 250 persone

⦁ è stato denunciato un 50enne di Siena per guida in stato di ebbrezza alcolica;

⦁ sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani 10 persone quali assuntori non terapeutici in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale;

⦁ sono state levate numerose contravvenzioni al codice della strada, per un importo di complessivi 11.000 euro, con il conseguente ritiro di due documenti di guida.