Va a fuoco una vettura nella galleria A29. Salvo il conducente deviato il traffico

Questa mattina, 15 agosto, alle ore 06.30 circa si è verificato un incendio di un’autovettura all’interno della galleria “Funosa” sul tratto Dattilo-Fulgatore dell’autostrada A29, direzione Palermo.



Prima dell’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Trapani, l’unico occupante della macchina, un cittadino di nazionalità straniera, è riuscito a mettersi in salvo e adesso si trova in osservazione all’ospedale S. Antonio.

La galleria a causa dei danni causati dalle fiamme e dal calore all’impianto di illuminazione e la caduta di porzioni di intonaco dalla volta, é stata chiusa al traffico in direzione Palermo.

Nel tratto opposto è stato attivato il senso alternato, di concerto con Anas a Polizia Stradale.