Aumentano i voli da Pantelleria per Palermo

L’Amministrazione Comunale di Pantelleria informa residenti e visitatori che, per assicurare collegamenti efficienti con la terraferma durante il periodo di Ferragosto, è stato richiesto e ottenuto un potenziamento dei voli operati dalla compagnia DAT.

La compagnia aerea ha già risposto positivamente, aumentando l’offerta dei voli per Palermo il 17 e il 25 agosto 2024.

Questo intervento è stato pianificato per far fronte all’incremento della domanda previsto durante le festività.

Inoltre, si sta lavorando con attenzione per garantire una maggiore frequenza dei collegamenti durante tutto l’anno, soprattutto nei mesi invernali, quando gli spostamenti verso la terraferma sono particolarmente cruciali.

L’obiettivo è quello di migliorare la continuità territoriale e offrire un servizio di trasporto aereo più efficiente per tutti.