A rischio la coltivazione delle pere siciliane

Le pere di Ribera, ma in pratica coltivate in tutta la Regione e divenute nel tempo uno dei frutti simbolo della Sicilia, stanno affrontando una grave minaccia.

Un batterio killer, Erwinia amylovora, noto per causare la malattia del fuoco batterico, sta compromettendo seriamente le coltivazioni in tutta la regione. Questo patogeno attacca silenziosamente le piante, bruciando internamente i tessuti e lasciando i frutticoltori senza soluzioni efficaci per combattere l’infezione.

Il batterio è particolarmente devastante perché, una volta insediatosi, non esiste un rimedio vero e proprio per salvare le piante colpite. Gli agricoltori di Ribera si trovano quindi in una situazione di grande difficoltà, con il rischio di perdere non solo l’attuale raccolto ma anche di vedere compromessa la produzione futura.

L’allarme è stato lanciato anche a livello regionale, con appelli per un intervento immediato per evitare che la malattia si propaghi ulteriormente. Le autorità sanitarie e agricole stanno cercando di limitare i danni attraverso controlli e misure preventive, ma la situazione rimane critica.