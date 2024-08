A Marsala la Tassa sui Rifiuti si paga… in 5 rate

Il settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala informa i cittadini che nei prossimi giorni verrà effettuata la consegna a domicilio degli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI), relativi al 2024. Come approvato dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta municipale, quest’anno sono state previste 5 rate. La prima scade il 31 agosto, l’ultima il 16 dicembre. Il versamento, in unica soluzione, dell’intero importo può essere invece effettuato entro il 31 ottobre.

Il Regolamento comunale prevede la concessione di un “bonus sociale” alle famiglie che versano in condizioni disagiate, stabilendo requisiti e modalità per fruire del beneficio. In ogni caso, il “bonus sociale” – ove spettante – comporterà l’esonero dell’ultima rata dovuta. Qualora la ricezione dell’Avviso avvenga oltre la data della prima scadenza (31 agosto), non saranno applicati né sanzioni né interessi.