“La Fontana del Vino di Marsala ancora non funzionante. Dov’è il finanziamento regionale ottenuto?”

Da qualche anno la Fontana del Vino di Marsala in Piazza Francesco Pizzo versa in uno stato di abbandono e di desolazione completa. L’opera dell’artista Salvatore Fiume, collocata in una delle piazze più famose di Marsala, essendo considerata la nostra città la capitale del vino siciliano, venne realizzata e voluta dall’allora onorevole e assessore regionale, il marsalese Pietro Pizzo, come omaggio alla cultura vitivinicola del nostro territorio. Costruita nel 1978 la fontana rappresenta una Baccante e un asino che scalcia portando in groppa una botte di vino.

Alla fine dell’anno 2023, veniva informata la città dal sindaco Grillo che, tramite il deputato regionale Stefano Pellegrino, di avere ottenuto, grazie all’impegno di quest’ultimo, un finanziamento regionale di 150.000 euro, destinato al restauro e alla valorizzazione della Fontana del Vino. A parlare e a evidenziare ancora un problema che persiste è il segretario provinciale e comunale del PSI, Rosario Lunetto: “A distanza di circa un anno dagli annunci e i festeggiamenti del caso, per l’ottenimento di questo contributo, utile alla sistemazione del monumento patrimonio storico-culturale dell’antica Lilibeo, nella fontana del vino non è arrivata nemmeno l’acqua, non si vede la fuoriuscita di qualche zampillo e nemmeno nuotare i pesci rossi, per la gioia dei bambini. Pertanto si chiede all’Amministrazione Grillo di provvedere a dare un minimo di decoro alla stessa fontana e a tutta la piazza con una bonifica dell’area circostante, e notizie di che fine ha fatto il finanziamento pubblicizzato dall’on. Pellegrino, per il restauro dell’opera e i tempi previsti di realizzazione“.