Al Chiostro San Domenico di Trapani la chitarra classica di Gabriele Imbesi

Si è inaugurata sabato 10 agosto la seconda parte del calendario estivo proposto dall’Ente Luglio Musicale Trapanese con il recital pianistico di Serena Valluzzi. “Racconti Visionari”, questo il titolo, ha dato inizio al nuovo ciclo di concerti che si svolgeranno, per tutto il mese di agosto, all’interno della splendida e storica cornice del Chiostro di San Domenico (salita San Domenico) e ha fatto registrare un altro sold out . Un pubblico attento ha accompagnato le splendide esecuzioni – tratte dai repertori di Schumann e Ravel – della pianista barese dedicandole un applauso finale che ha così decretato il grande successo del concerto e l’alto indice di gradimento.

«Siamo molto contenti di questo altro grande risultato – dichiara il Consigliere delegato dell’Ente Luglio musicale Trapanese, Natale Pietrafitta – un dato importantissimo che indica che la strada intrapresa dalla nuova governance è quella giusta. Prosegue quindi la nostra 76ᵃ stagione con i prossimi appuntamenti al Chiostro di San Domenico che invito a seguire soprattutto per il grande livello artistico».

Il prossimo appuntamento si terrà domenica 18 agosto con il chitarrista classico Gabriele Imbesi che eseguirà alcune composizioni di Turina, Scarlatti, Asencio, Castelnuovo-Tedesco e Morittu, nel Recital chitarristico dal titolo Italia iberica. Già vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il premio speciale “Universal Edition” al concorso Forum Gitarre Wien nel 2022, Imbesi si è diplomato nel 2019 presso il Conservatorio Scarlatti di Palermo con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, sotto la guida di Marco Cappelli. Ha proseguito poi i suoi studi presso la Zuyd Hogeschool of Applied Sciences a Maastricht (Paesi Bassi), conseguendo nel 2021 il Master biennale in Performance Strumentale

Il biglietto prevede un costo di 12 € (settore unico) da acquistare on line sul sito www.lugliomusicale.it o direttamente al botteghino sito all’interno di Villa Margherita, oppure, direttamente in loco il giorno del concerto fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti. La biglietteria sarà aperta il lunedì e al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Per chi lo desiderasse, sarà disponibile fino al 2 novembre il “Concerti senza confini”, l’abbonamento che comprende due spettacoli che si terranno al “Tonino Pardo” tra novembre e dicembre (settore unico 20,00 €). Per l’intero programma e maggiori informazioni potete consultare il sito www.lugliomusicale.it e la pagina Luglio Musicale Trapanese presente su Facebook.