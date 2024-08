Salaparuta si appresta ad accogliere il suo campione olimpico Antonino Pizzolato

Tante persone hanno gremito venerdì scorso la sala conferenze di Piazza Mercato a Salaparuta per fare il tifo per il proprio paesano Antonino Pizzolato, impegnato nella gara di sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per l’occasione l’amministrazione comunale aveva installato uno schermo per assistere in diretta streaming all’esibizione del proprio beniamino. Pizzolato è riuscito a salire sul terzo gradino del podio conquistando la medaglia di bronzo nella categoria 89 kg e riuscendo a sollevare 384 kg.

Con lui a Parigi papà Giacomo e mamma Franca. Ora Salaparuta si appresta ad accogliere il suo campione olimpico. Lo dice anche chiaramente l’assessore allo Sport del Comune belicino, Giuseppe Roppolo: “Con Nino siamo amici fin dall’infanzia – specifica -. Siamo cresciuti insieme e l’ho visto crescere non solo come atleta ma anche come uomo. Conosco i sacrifici e le fatiche che ha fatto per arrivare fino alle Olimpiadi e raccogliere giustamente il meritato successo. L’aspetto che mi piace sottolineare è che è rimasto sempre umile e grato dei traguardi raggiunti”. Ora si attende una bella festa.