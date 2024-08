Ciclabile Marsala, quando passa il pullman… il traffico si blocca

I disagi che si creano con la pista ciclabile del Lungomare di Marsala sono ben noti a tutti. La carreggiata in più punti – soprattutto in zona Aci – si restringe e, considerato che le auto vi parcheggiano pure, lo spazio per il transito a doppio senso di circolazione diventa veramente poco. Accade sovente infatti, che quando deve transitare un autobus di linea o un pullman extraurbano che il traffico si congestioni. In quel punto se passa un mezzo pesante, non c’è più spazio per il transito dei mezzi che provengono dall’altra parte della carreggiata. Più volte accade che le vetture, pur di non salire sopra la ciclabile, debbano fare manovra di retromarcia per consentire il passaggio del pullman. Questo, come ci raccontano alcuni automobilisti e cittadini accade di giorno e di sera e sta diventando sempre più un problema serio.