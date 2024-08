Campobello applaude il concittadino Roberto Federico, direttore della Merano Pop Symphony

Campobello vanta tante eccellenze che si distinguono in diversi ambiti, portando in alto il nome della città. Tra questi c’è il concittadino Roberto Federico, musicista apprezzato in tutta Italia e da diversi anni direttore della Merano Pop Symphony, orchestra che la settimana scorsa ha festeggiato il decennale della fondazione con un concerto al Parco Archeologico di Selinunte. “Un figlio della nostra terra di cui, in qualità di sindaco di Campobello, non posso che essere fortemente orgoglioso e che, pertanto, ho voluto incontrare personalmente la settimana scorsa, in Municipio, alla presenza dell’assessore comunale allo Spettacolo Gianvito Greco e del presidente dell’Age di Palermo Tano Maggio, che ha consegnato a Roberto Federico una vetrofania della Cerimonia finale del XVIII Concorso nazionale Tricolore Vivo.Complimenti Roberto, Campobello è orgogliosa di te”, afferma il primo cittadino Giuseppe Castiglione.