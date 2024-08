Servizio di Assistenza Domiciliare, le domande a Petrosino

E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio del sito internet del Comune di Petrosino, l’Avviso per l’individuazione e la selezione di persone anziane interessate a usufruire delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Possono presentare domanda le persone che hanno compiuto 65 anni, che risiedono nel Comune di Petrosino e che necessitano di assistenza domiciliare. L’Avviso e la modulistica per la richiesta sono disponibili sul sito internet del Comune di Petrosino al link: http://www.comune.petrosino.tp.it/petrosino/po/mostra_news.php?id=2012&area=H

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 30 Agosto 2024. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune ai seguenti recapiti: 0923 731750 – e-mail: servizisociali@comune.petrosino.tp.it.