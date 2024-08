Incidente sulla SS 118, un morto e tre feriti

Il bilancio è di un morto e tre feriti nell’incidente stradale che si è verificato la scorsa notte sulla statale 118 Corleonese-Agrigentino, all’altezza del bivio Lupo. Una Bmw, per cause ancora da accertare, è uscita di strada andando a schiantarsi contro il guard rail. Nell’impatto è morto Salvatore Pasqua, di 39 anni, di Corleone che si trovava alla guida. Nell’auto viaggiavano altri due uomini, di 45 anni e di 48 anni, e una giovane di 27 anni. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso dell’automobilista e trasportato uno degli altri tre feriti all’ospedale Civico di Palermo dove si trova in gravi condizioni. Gli altri due sono stati trasportati per le cure all’ospedale di Corleone. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Sembra che sia stato un incidente autonomo e che non ci siano altri mezzi coinvolti.