Dramma nelle strade siciliane: muoiono i genitori, salve le figliolette

Nel primo pomeriggio di ieri sull’autostrada A20 Messina-Palermo, un grave incidente ha stravolto una famiglia all’altezza di Brolo, provocando la morte di marito e moglie. L’auto su cui viaggiavano, una Nissan Qashqai, è andata a sbattere contro le barriere di protezione del viadotto Pozzo, in direzione Palermo. Le vittime sono Salvatore Caleca di 43 anni, e la moglie Michela Bucci, di 40 anni. Le vittime, due coniugi residenti a Roma, sono decedute nello schianto, mentre le loro figliolette di 1 e 5 anni hanno riportato solo ferite lievi. Le bambine sono state trasportate all’ospedale di Patti, visibilmente sotto choc ma in condizioni non gravi. La famiglia coinvolta risiedeva a Roma, ma l’uomo era originario di Sant’Agata Militello. L’incidente si è verificato quindi nei pressi dello svincolo di Brolo, la dinamica invece è ancora da chiarire, sebbene si sospetti che possa essere stato un sinistro autonomo. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della Polizia Stradale e del Consorzio per le Autostrade Siciliane, il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Patti.