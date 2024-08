Consegnate a 5 lidi di Tre Fontane le bandiere verdi per servizi e comfort

Le spiagge della Provincia di Trapani hanno ottenuto le cosiddette “bandiere verdi” già lo scorso maggio. Si tratta di Tre Fontane e Torretta Granitola a Campobello di Mazara, dell’ex Signorino a Marsala, di Tonnarella a Mazara del Vallo. Ora quelle bandiere stanno per essere consegnate ai gestori degli stabilimenti balneari. Come è accaduto a Tre Fontane dove ben 5 lidi sono stati insigniti del vessillo speciale, in quanto sono stati riconosciuti in possesso di alcuni specifici requisiti: accessibilità per i bambini, ampia spiaggia, bassi fondali, lidi attrezzati per garantire servizi anche per i più piccoli. La consegna è avvenuta nelle mani della Pro Loco “Costa di Cusa” e dal Comune, alla presenza del sindaco Giuseppe Castiglione e degli assessori Antonella Moceri e Gianvito Greco, dal presidente della Pro Loco Max Firreri e dai consiglieri Giampiero Luppino, Mariella Ditta, Caterina Giorgi e dall’operatore di Servizio civile Giuseppe Ala che hanno consegnato la bandiera da far sventolare ai lidi “Al Fierro”, Stravizio, Monnalisa beach, Gazebo e La Loggia.

“La nostra spiaggia si riconferma come una delle più ideali in Sicilia per le vacanze di famiglie con bambini – spiegano il sindaco Giuseppe Castiglione e il presidente della Pro Loco Max Firreri – il team di pediatri che assegna il riconoscimento premia ogni anno l’impegno che pubblico e privato mettono nel garantire servizi e pulizia. Dobbiamo tutti guardare con interesse al valore aggiunto di questa bandiera nell’ottica del marketing e promozione del territorio”.