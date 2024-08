Folle sparatoria al Festival del Sordo: due morti, uno di loro è il biker marsalese Vincenzo Spera

È morto in ospedale a Battipaglia, in provincia di Salerno, il biker marsalese Vincenzo Spera, di 58 anni, che lo scorso 13 luglio era rimasto gravemente ferito da colpi di pistola esplosi fuori da un hotel di Capaccio Paestum, sempre nel Salernitano, dov’era in corso il «Deaf International Festival 2024», il Festival internazionale del Sordo.

In quell’occasione furono feriti tre motociclisti. Prima del siciliano, il 5 agosto scorso, era morto un altro dei tre feriti, il napoletano Ettore Crò, di 53 anni, deceduto all’ospedale Ruggì di Salerno.