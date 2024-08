Consegnate a Tre Fontane (Campobello di Mazara) le bandiere verdi dell’associazione nazionale pediatri

Sono state consegnate stamattina, sabato 10 agosto, ai cinque stabilimenti balneari di Tre Fontane (Campobello di Mazara) le bandiere verdi dell’associazione nazionale pediatri.

La spiaggia della frazione estiva, infatti, per il 15° anno consecutivo è stata insignita della bandiera verde per avere alcuni requisiti particolari:

accessibilità per i bambini, ampia spiaggia, bassi fondali, lidi attrezzati per garantire servizi anche per i più piccoli; insomma un arenile ideale per le vacanze di famiglie con bambini. La consegna di stamattina è stata organizzata dalla Pro Loco “Costa di Cusa” e dal Comune.