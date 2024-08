Week end con allerta arancione in Sicilia, bollino rosso a Palermo

Come preannunciato nei giorni scorsi, il fine settimana sarà caratterizzato da un ulteriore aumento delle temperature, con valori percepiti intorno a 40 gradi. La Protezione Civile Regionale ha disposto lo stato di preallerta arancione in tutta l’isola per quanto riguarda la possibilità di incendi e ondate di calore. Palermo si appresta a vivere – tra sabato e domenica – due giornate da bollino rosso. A riguardo si raccomanda la massima attenzione per le categorie a rischio, affinchè evitino di uscire nelle ore più calde della giornate. In generale, i valori saranno elevati in tutte le province siciliane, o particolarmente elevati nelle zone interne.