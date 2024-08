Al Premio ‘Tomasi di Lampedusa’ il cous cous gattopardiano di uno chef marsalese

Grande successo per la XIX edizione del “Premio Letterario Tomasi di Lampedusa” 2024. L’intento è stato quello di cogliere nella produzione i temi della pace e della convivenza tra i popoli e dell’integrazione. Non solo cultura e letteratura però. Nel corso della manifestazione ha avuto grande risonanza “La cucina siciliana” narrata nel romanzo il Gattopardo. Il maestro Nicola Fiasconaro ha proposto la rivisitazione del ‘Trionfo di Gola’ e ha firmato il menù della cena di gala. Gli chef hanno reinterpretato i piatti dell’epoca senza stravolgerli ma con una ventata di modernità.

In particolare il maestro pasticcere Ciaccio con lo chef Abruzzo ha presentato una mega cassata siciliana di oltre 200 kg. Lo chef marsalese Francesco Bonomo invece, riprendendo il tema dell’integrazione tra i popoli, ha proposto un cous cous a base di pesce dall’incocciatura tipica del territorio lilybetano, quindi con il chicco più grosso, e con ingredienti presenti nel menù della cena di gala del libro ‘Il Gattopardo’ quali aragoste, spigole e soffici salse. Una goduria sia per gli occhi che per il palato.