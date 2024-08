Marsala: chiusa l’edicola di via Roma

E’ durato meno di dieci mesi il tentativo dell’esercente marsalese che aveva aperto una nuova edicola in via Roma. Da alcune settimane, i passanti hanno notato che il locale è stato completamente svuotato, rimanendo malinconicamente chiuso. A novembre dello scorso anno aveva destato attenzione e curiosità la nascita di questa edicola, a cui sia la nostra testata che altre a livello locale e regionale avevano dedicato alcuni articoli. Molti amanti della carta stampata avevano salutato con favore tale iniziativa, nel ricordo di un tempo in cui il centro di Marsala era pieno di edicole (soltanto in via Roma ce n’erano tre) e i cittadini passeggiavano con il quotidiano o la rivista sotto il braccio.

Purtroppo, dopo la curiosità iniziale, il titolare Angelo Piccione ha dovuto fare i conti con le difficoltà di gestione che ormai tutti gli edicolanti: con l’affermazione del web e la diffusione capillare degli smartphone, che hanno abituato gli utenti ad un’informazione costantemente a portata di mano il calo delle vendite dei quotidiani e delle riviste è diventato un fenomeno difficilmente reversibile. Che poi la cosiddetta “esplosione dell’informazione” non abbia portato a rendere i lettori realmente più informati è – purtroppo – altrettanto evidente, come evidenziato da osservatori e sociologi che a tale tema hanno dedicato saggi e riflessioni. Ma questa è un’altra storia…