Petrosino, lunedì si elegge il nuovo presidente del Consiglio comunale. Prende quota il Caradonna bis

A pochi giorni dalla pausa di Ferragosto, il Consiglio di Petrosino torna in aula per affrontare alcune questioni urgenti. L’assise civica petrosilena, in particolare, ha la necessità di provvedere al più presto all’elezione del nuovo presidente, dopo le dimissioni di Liliana Giordano (che, però, resta in carica come consigliera). E per questo la vicepresidente Francesca Maggio ha convocato una nuova seduta per lunedì 12 agosto, a partire dalle 11.

Tra le ipotesi più accreditate per la presidenza c’è quella della rielezione di Aldo Caradonna, che era stato il più votato dai cittadini tra i candidati della coalizione di maggioranza e che adesso è tornato a frequentare l’aula dopo la sospensione legata alle vicende giudiziarie nell’ambito dell’inchiesta per voto di scambio da cui è stato completamente prosciolto.

Tra i punti all’ordine del giorno anche le comunicazioni del sindaco Giacomo Anastasi, che – salvo sorprese – non dovrebbero riguardare la nomina di un nuovo assessore per il completamento del plenum di Giunta, venuto meno in seguito alle dimissioni di Franco Pellegrino. Verosimilmente, se ne riparlerà a settembre. All’ordine del giorno, nella seduta di lunedì, anche una delibera riguardante le modalità di esecuzione del servizio relativo alla gestione dei tributi comunali, con riferimento a una possibile esternalizzazione.