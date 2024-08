A Petrosino Festival del Teatro, a Marsala libro sui ‘Florio’

Nuovi eventi estivi nel cartellone petrosileno e marsalese. Oggi nel quartiere Vigoretti animazione per bambini curata dall’Auser; domani il Vespa estate al Biscione, giochi in vespa con il Moto Club e Vespa Club Marsala per le vie della città; il 19 in Piazza Biscione il Festival del Teatro della terra e del mare con ‘Mettici il cuore’ a cura della Coop. Sociale Solidarietà ed Azione e Nina Theatre; l’11 una giornata importante per la Città con le celebrazioni di Maria Stella del Mare in Piazza Biscione. A Marsala, presso il Bastione Velasco, si presenta il libro “Gli anni d’oro della dinastia a Florio” di Serena Lo Pilato e Silvia Maira (edito da Bonfirraro). A dialogare con le autrici, il giornalista Angelo Barraco. L’incontro si terrà domani, 9 agosto, alle ore 19. Gli anni d’oro della dinastia Florio ripercorre le tappe salienti della vita dei personaggi illustri di una famiglia che ha dato lustro alla Sicilia, in particolare a Palermo, Marsala e Favignana. I Florio non solo hanno lasciato un segno indelebile dal punto di vista economico, ma anche culturale. Sono stati artefici della straordinaria fioritura culturale che Palermo visse durante la Belle Époque.